Isab di Priolo, Goi Energy: "Nessun collegamento con la Russia"

Goi Energy interviene con una nota "in relazione a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale" sull'operazione di acquisizione della raffineria di Priolo, smentendo "categoricamente il suo contenuto" e precisando che "né la società né il suo amministratore delegato, Michael Bobrov, né i suoi azionisti (diretti e indiretti) e amministratori hanno alcun tipo di collegamento con la Russia, con aziende russe, con istituzioni russe e con altri soggetti comunque riconducibili alla Russia".

"Goi Energy - sottolinea la nota - rappresenta un'azienda solida e in rapida crescita, il cui mix di investitori è composto esclusivamente da interessi commerciali greci, israeliani e ciprioti con una lunga esperienza nel settore energetico. Le illazioni contenute in tale articolo sono prive di alcuna base fattuale. Esse fomentano dubbi, con affermazioni vaghe e del tutto destituite di fondamento. Così facendo si mette a repentaglio un'operazione sulla quale Goi Energy ha fornito (e continuerà a fornire) piene garanzie in tema di governance, continuità produttiva, finanziaria e occupazionale nonché sicurezza energetica per il Paese", conclude la nota della società.