Conoscere la Borsa, vincono il concorso gli studenti dell'Istituto Quintino Cataudella di Scicli

Sono siciliani i primi classificati all'edizione italiana del concorso Conoscere la Borsa, promosso da Acri (Associazione fondazioni e casse di risparmio). I vincitori sono gli studenti del team Viriolaryam dell’Istituto Quintino Cataudella di Scicli, sostenuto dalla Fondazione Sicilia. In Italia, il concorso ha coinvolto quasi 4mila studenti su tutto il territorio nazionale (erano 3mila nel 2022).

Ecco la dichiarazione del presidente della Fondazione Sicilia, Raffaele Bonsignore: «Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi. I nostri ragazzi si sono impegnati a fondo in un progetto che, alla conoscenza dei meccanismi che regolano la Borsa, unisce anche la collaborazione, il fare squadra, un valore fondamentale che è importantissimo acquisire fin da giovani. La Fondazione Sicilia è da sempre molto attenta al coinvolgimento delle scuole sul territorio e questo risultato è la dimostrazione di come apprendere condividendo e confrontandosi paghi sempre».

NELLA FOTO, da sinistra: Valeria Schillaci, Siria Vollerino, Miryam Scifo e Nicola Cottone.