Carnevale in piazza per gli studenti siracusani per la prima edizione di "Scuole in maschera"

Oltre tremila tra studenti ed insegnanti dei sei Istituti aderenti hanno permesso la piena riuscita della prima edizione di “Scuole in maschera”.

Un corteo di gruppi mascherati, partiti dal Molo Sant’Antonio, dopo avere attraversato le vie cittadine, si è portato in piazza Duomo dove alunni di ogni ordine e grado hanno dato vita ad un contest fra studenti. Temi quali l’ambiente, o legati a personaggi di libri, cartoni animati, film e canzoni; ed ancora balli e performance che hanno regalato a bambini, ragazzi, insegnanti e genitori presenti diverse ore di sano divertimento.

Alle scuole partecipanti ( Chindemi, Wojtyla, Santa Lucia, Lombardo Radice, Gagini, Insolera ) sono andati dei premi in danaro che saranno utilizzati per finalità didattiche.

Per tutta la durata della manifestazione sono stati presenti il sindaco Francesco Italia e l’assessore Concetta Carbone che alla fine si sono complimentati con insegnanti e studenti per le performance realizzate e per la riuscita della giornata. Altri due appuntamenti sono in programma nella giornata di sabato 18. Alle 16, in piazza Minerva, performance di tango con ballerini professionisti. Sempre alle 16, a Cassibile, danze storiche e balli di gruppo in piazza Saitta.