Bonus edilizi, dal Consiglio dei ministri stop alla cessione dei crediti: allarme delle imprese

Sui bonus edilizi, superbonus compreso, si volta completamente pagina. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Per i nuovi interventi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Inoltre si spegne sul nascere l'esperienza da poco avviata da alcuni enti pubblici di acquistare i crediti incagliati: non potranno più farlo.

E' la maxi-stretta con cui il governo interviene sul tormentato dossier del superbonus, L'obiettivo è duplice, spiega il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: "Risolvere il nodo dei crediti", arrivati ormai a 110 miliardi, e "mettere in sicurezza i conti pubblici". Una mossa che però viene mal digerita dal settore, con le imprese che lanciano l'allarme: così, va all'attacco l'Ance, il governo affossa famiglie e imprese. La mossa del governo, arrivata a sorpresa con un'integrazione all'ordine del giorno del cdm, è il decreto in materia di cessioni dei crediti di imposta relativi agli interventi fiscali. Due soli articoli, ma con misure d'impatto.