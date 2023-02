Pallamano, derby trapanese tra Marsala e Alcamo in serie B Drago. Handball Scicli a Messina

E’ il derby tutto trapanese tra la Pallamano Marsala e il TH Alcamo il match che catalizza l’attenzione della sesta giornata di ritorno del Campionato di serie B Drago di Pallamano maschile organizzato dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria.

Il team alcamese è lanciatissimo in una brillante rimonta che lo ha portato alla seconda posizione. Ma la formazione lillibetana malgrado sia distante 6 punti dagli avversari, sta dimostrando di avere un ottimo gruppo di giovani molto interessanti in prospettiva confermato anche alla Coppa Sicilia 2023 di alcune settimane fa. E considerando che i derby sono sempre dei confronti dove è molto difficile indovinare pronostici, si prevede un confronto molto interessante per gli spettatori che lo seguiranno.

Per quanto riguarda gli altri incontri l’Agriblu Scicli ospita il Villaurea Palermo, Scicli Social Club sul campo del Messina mentre l’Aetna Mascalucia attende il Girgenti.

Trasferta in terra messinese per l’Handball Scicli Social Club che domani pomeriggio affronterà il Beach Team Messina per la penultima giornata della regular season del campionato di serie B Drago. La compagine sciclitana, allenata da Luigi Ciavorella, occupa la seconda posizione in classifica, in condominio con l’accreditata squadra dell’Alcamo, e sta lottando con tutte le sue forze per raggiungere l’ambita posizione di battistrada dopo l’Aetna Mascalucia, attuale leadership del campionato. I ragazzi gialloverdi vengono da un meritato successo ottenuto nel derby stracittadino di sabato scorso e vogliono proseguire su questa scia. La giovane squadra ospitante composta da talenti locali, guidata da Tommaso D’Arrigo, viene da una sconfitta subita in casa del Girgenti e vuole rialzare la testa per chiudere questa fase della stagione in modo dignitoso, per ciò la gara riveste una certa difficoltà per il team sciclitano che non dovrà farsi trovare impreparato.

Ciavorella è ben consapevole di tale difficoltà e in settimana ha lavorato con intensità insieme a tutto il gruppo senza tralasciare il minimo particolare. La squadra dovrà fornire una prova perfetta e con tanta voglia di vincere. Una partita interessante e di certo non scontata per entrambe le compagini. Si giocherà al PalaMili con inizio alle 18,30.

Questi in dettaglio gli incontri della sesta giornata:

Agriblu Scicli – Villaurea - Arbitri: Castagnino Antonio – Manzella Luciano;

Messina - Scicli Social Club Arbitri: Laneve Donato – Bonvegna Domenico;

Marsala – Alcamo - Arbitri: Guttadauro Emanuele – Giarratana Federica Commissario: Ardente Vincenzo;

Aetna Mascalucia – Girgenti - Arbitri: Bozzanga Sergio – Giarratana Federica