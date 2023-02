Modica, consegnato all'Anffas dal Gruppo Zacco il ricavato della vendita del calendario 2023

Alla presenza di Giovanni Provvidenza in rappresentanza di ANFFAS Modica e di un gruppo di ragazzi che l’Associazione assiste, Luigi Zacco ha consegnato l’assegno relativo alla raccolta delle donazioni provenienti da tutti coloro che hanno acquistato una copia del calendario ANFFAS 2023. GRUPPO ZACCO e SPOT hanno sostenuto il progetto del calendario ANFFAS 2023, finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo automezzo destinato al trasporto delle persone assistite da ANFFAS. I volti sono quelli dei ragazzi con disabilità che sono stati oggetto di uno shooting all’interno del Teatro Garibaldi al quale va il nostro ringraziamento per averci messo a disposizione questa splendida “location”. Le citazioni vogliono raccontare le emozioni , le sensazioni e gli aneddoti di coloro che hanno dovuto imparare a convivere con il fatto di essere “diversi” ! La domanda da porsi è : diversi da chi ?