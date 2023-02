Danni maltempo ad Acate, concluso il sopralluogo dell'Autorità di bacino

Nel pomeriggio di giovedì si è concluso il sopralluogo dell’Autorità di bacino, responsabile dei corsi d’acqua, nelle zone dell’Acatese colpite dall’alluvione per constatare lo stato dei fiumi e dei loro argini. Il sindaco Giovanni Di Natale è moderatamente soddisfatto : “ Si è concordato di stipulare una convenzione tra l’Ente regionale e il nostro Comune. Noi faremo i lavori di somma urgenza sugli argini, anticipando le spese, per essere ristorati quando arriveranno i fondi. Inizieremo già nella giornata di venerdì i lavori per il loro ripristino, cominciando dalla zona dove insiste il ponte della ferrovia, opere che verranno completate dal Genio civile, a partire dalla settimana prossima”.

E intanto lunedì, a mezzogiorno, il presidente della Regione, Schifani, dopo aver sorvolato domenica in elicottero la zona interessata dal ciclone, constaterà più da vicino gli enormi i danni subiti dagli agricoltori di Acate e dai colleghi vittoriesi e niscemesi che possiedono terreni nel vasto comprensorio duramente colpito.