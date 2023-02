Agrigento, al Garden Club Valle dei Templi si presenta libro di Nicoletta Campanella

Terzo compleanno per il Garden Club Valle dei Templi di Agrigento, che festeggerà con amici e soci, presentando alla città il nuovo volume I Giardini Sottocosta. Una rotta blu per itinerari verdi. Alla scoperta dei più interessanti tesori botanici affacciati sul mare” della scrittrice botanica Nicoletta Campanella. Dedicato ai più bei giardini affacciati sul mare, è edito da Nicla Edizioni ed è inserito nella collana Le Guide di Nicla. L’appuntamento è per sabato 18 Febbraio alle ore 18:30 presso l’Hotel della Valle – in via Ugo La Malfa, 3 ad Agrigento. Insieme all’autrice, Nicoletta Campanella, parteciperà anche la Presidente del Garden Club Valle dei Templi Romina Mancuso Melisenda Giambertoni. L’ingresso è libero.