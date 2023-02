Tremestieri Etneo, “Le Ginestre”: centro commerciale regolarmente aperto

"Non è avvenuta, né è prevista, la chiusura del centro commerciale “Le Ginestre” di Tremestieri Etneo". Lo ribadisce il responsabile della società di gestione del centro commerciale “Le Ginestre”. "I punti vendita sono e resteranno regolarmente aperti e verranno garantiti tutti quei servizi che ogni giorno offriamo alla clientela. Voglio, quindi, rassicurare la clientela che le attività del centro commerciale proseguono normalmente e senza sosta e gli eventi previsti per l’imminente Carnevale si terranno come da programma".