Siracusa, l’Amministrazione comunale incontra gli operatori del settore turistico

Incontrare gli operatori del settore turistico alla vigilia della nuova stagione. L’invito dell’Amministrazione è stato largamente recepito dagli addetti ai lavori che nel corso dell’incontro odierno al Salone Borsellino hanno dato il loro contributo di proposte ed idee su tassa di soggiorno, servizi, rifiuti, mobilità nel centro storico.

All’incontro, presieduto da quello alla Cultura Fabio Granata, hanno partecipato gli assessori Andrea Firenze, Vincenzo Pantano e Dario Tota ed i dirigenti dei settori comunali interessati, Lorefice, Miccoli e Correnti.

“Regolamentare, attraverso azioni concrete, tutte le indicazioni ed i suggerimenti venuti da questa assemblea”: è l’impegno preso dall’assessore Granata che sulla tassa di soggiorno ha ribadito come “L’Amministrazione comunale continuerà nel percorso di trasparenza sull’utilizzo a fini turistici di questi proventi”. Ricordando l’ultimo investimento fatto, quello sulla riqualificazione del sagrato della Basilica di Santa Lucia, Granata aggiunto che “Esso va nella direzione del voluto allargamento del concetto di centro storico oltre piazza Duomo e la sua area. In questo contesto ci stiamo facendo carico anche di un altro aspetto, quello del riequilibrio della pressione antropologica su Ortigia che può passare, ad esempio, attraverso un uso più frequente di strutture quali l’Antico Mercato”.

L’Amministrazione comunale tornerà ad incontrare nuovamente gli operatori ed in quella sede potrebbero essere comunicate delle novità per quanto concerne alcune problematiche sollevate nel corso dell’incontro odierno dai tassisti, in merito alla riorganizzazione del servizio e su una nuova regolamentazione delle motocarrozzette; sulla limitazione a tempo dell’accesso in Ortigia per i mezzi di distribuzione alimentare; sul potenziamento della segnaletica e della cartellonistica turistica; sulla semplificazione dell’iter amministrativo comunale in materia turistica, e segnatamente sulle modalità di trasmissione della tassa di soggiorno per la quale dagli Uffici competenti è venuta la disponibilità all’eventuale rateizzazione delle somme dovute.