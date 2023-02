Pachino, la sindaca: nuovi finanziamenti per la città

“Ho lavorato tanto in questi mesi - dichiara la sindaca di Pachino Carmelo Petralito - per cogliere le opportunità dei fondi Pnrr per l'innovazione digitale.

Oltre i 252mila già annunciati in precedenza (per l’abilitazione al Cloud per le P.A. locali), Pachino ha intercettato altri cospicui finanziamenti, per servizi finalmente al passo con i tempi: 281mila euro per l’Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici digitali ai cittadini e 14mila euro per l'estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale Spid e Cie, sono stati finanziati per il nostro Comune”.