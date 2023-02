Perseguitava la sua ex, ad Avoila scatta un divieto di 'avvicinamento'

Agenti del commissariato di Avola hanno eseguito la misura del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 42 anni, di Avola.

La misura adottata dal GIP del Tribunale di Siracusa si è resa necessaria per le continue condotte moleste perpetrate dall’uomo nei confronti di una donna con la quale in passato aveva avuto una relazione.

Il quarantaduenne ha tempestato, per anni, la donna con messaggi, telefonate, pedinamenti e appostamenti e, inoltre, ha creato dei profili social falsi con dati personali e foto della vittima, spacciandosi per la stessa e causandole un grave danno all’immagine.

Per tali fatti, il GIP di Siracusa ha applicato nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con l’obbligo di mantenere da lei una distanza di almeno 300 metri e con il divieto di comunicare con la stessa attraverso qualsiasi mezzo.