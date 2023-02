Noto, figlio fermato senza casco: oltraggia i poliziotti

Agenti del Commisdi Noto, al termine di un’attività investigativa, hanno denunciato un uomo di 49 anni, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

In specie, il 3 febbraio scorso, un equipaggio delle volanti del Commissariato, nel corso di un servizio di controllo del territorio, giunto in via dei Mille, procedeva a fermare un giovane alla guida di uno scooter privo del casco protettivo.

Dovendo formalizzare la sanzione amministrativa, trattandosi di un minore, si redigevano gli atti a carico dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Il padre del giovane, giunto sul posto, e reso edotto dell’infrazione commessa dal figlio, iniziava ad inveire nei confronti degli operatori di Polizia oltraggiandoli.