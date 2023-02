Rubano in un una profumeria di Francofonte: due arresti a Lentini

I Carabinieri delle Stazioni di Lentini, Carlentini e Francofonte e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Augusta, hanno arrestato due pregiudicati di Lentini: un 35enne per resistenza a P.U. e un 36enne per evasione.

Nella decorsa notte i militari sono intervenuti a Francofonte poiché era stato segnalato un furto aggravato all’interno di una profumeria dove i due soggetti, dopo aver caricato la refurtiva all’interno di un’autovettura, successivamente risultata rubata, si davano alla fuga in direzione di Lentini.

I Carabinieri, intercettata l’autovettura alle porte di Lentini, costringevano i due soggetti ad abbandonare il mezzo e scappare a piedi per le vie del centro.

Uno dei due è stato poco dopo bloccato dai militari, arrestato per resistenza a p.u. e posto ai domiciliari in attesa del procedimento per direttissima.

Il complice, che riusciva a far perdere le proprie tracce e per il quale i Carabinieri non hanno interrotto le ricerche, è stato successivamente arrestato per evasione poiché avrebbe dovuto permanere nella propria abitazione in quanto già sottoposto agli arresti domiciliari.

Per il furto i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria di Siracusa, la refurtiva del valore complessivo di circa 3000 euro e l’autovettura sono stati restituiti ai legittimi proprietari.