Siracusa, inaugurata a Ortigia la "Casa delle farfalle": giardino tropicale

Inaugurata stamane la “Casa delle Farfalle” di Siracusa, un luogo ricco di colori e suggestioni ospitato nel giardino Artemision all'interno di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo ad Ortigia. Alla presenza del sindaco Francesco Italia, che ha fortemente voluto il ritorno della struttura in città, dell'onorevole. Tiziano Spada e dell'organizzatore, il giornalista Enzo Scarso, si è aperto ufficialmente il posto più magico della Sicilia, un giardino tropicale che è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, dove centinaia di farfalle vivono, prosperano e volano in un ambiente che ricrea perfettamente le loro esigenze. La “Casa delle Farfalle” di Siracusa è stata concepita per offrire un'esperienza immersiva e coinvolgente, dove i visitatori possono ammirare da vicino le farfalle in tutte le loro forme e colori.

“Abbiamo accettato di buon grado – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – la proposta di ripetere, dopo il successo di 5 anni fa, questa iniziativa, che non è solo curiosa perché ha un forte valore pedagogico”.

L'organizzatore del progetto, il giornalista Enzo Scarso, ha dichiarato: "Siamo molto felici di aprire nuovamente le porte della Casa delle Farfalle a Siracusa. Il nostro obiettivo è quello di offrire un'esperienza educativa e coinvolgente per tutti, e la sensazione di trovarsi in un giardino tropicale, circondati da farfalle di ogni colore e forma, è semplicemente indescrivibile”.

La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00. È consigliato un abbigliamento a strati poiché le farfalle all’interno della serra vivono in condizioni naturali, con calde temperature e alti livelli di umidità. Le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche sono attive e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com. Per info: casafarfallesicilia@gmail.com – cell 3927691183. Una seconda “Casa delle Farfalle” verrà inaugurata anche a Palermo il prossimo 22 febbraio.