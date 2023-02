Avola, i luoghi dello sbarco alleato del 1943 diventano itinerari turistici

Un protocollo d’intesa per creare una rete di percorsi turistici, commemorativi e formativo educativi attraverso i luoghi dello sbarco e della Campagna di Sicilia del ’43. È stato siglato nei giorni scorsi dal Comune di Avola, il Forum Internazionale “Pace, Sicurezza & Prosperità” (IFPSP) di Montreal, il terzo battaglione di Artiglieria di Montreal (3Bam) e l’associazione culturale Lamba Doria alla presenza del Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante dell’Esercito in Sicilia. Con questo protocollo si vuole valorizzare la vocazione turistica di Avola delineando percorsi attraverso una guida e materiale che racchiuda la storia, le battaglie e le vicissitudini nei paesi che attraversano. Le associazioni canadesi parteciperanno attivamente alla promozione del percorso congiunto creato dai Comuni che si aggregheranno ad Avola, anche a livello internazionale, coinvolgendo altri partner, mentre Lamba Doria si impegna a creare e supportare le progettualità. Contestualmente, aderiscono alla passeggiata commemorativa in occasione dell’80° anniversario dell’Operazione Husky, lungo il percorso che avranno creato, con partenza dal luogo più lontano dalla meta finale, attraverso i territori dei comuni firmatari, con analoghe marce commemorative che si snoderanno lungo la direttrice della Divisione canadese, attraverso i luoghi dello sbarco statunitense, e attraverso altri luoghi della Memoria connessi con la Campagna di Sicilia del ’43. "Continua la valorizzazione della nostra città con una serie di iniziative volte alla formazione dei giovani, alla commemorazione e memoria e contestualmente alla promozione turistica dei nostri splendidi luoghi. Un ringraziamento al Generale di divisione Comandante dell’esercito in Sicilia Maurizio Scardino, ad Alberto Moscuzza, presidente della Lamba Doria e a tutti i componenti per l’attività di ricerca e della trasmissione del bagaglio valoriale”.