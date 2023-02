Edy Bandiera promosso dirigente al Consorzio quando era assessore alla Regione

C'è pure l'ex assessore regionale siracusano Edy Bandiera di Forza Italia tra i circa venti dipendenti dei Consorzi di bonifica promossi a dirigenti tra novembre e dicembre 2020. Lo scrive questa mattina l'edizione palermitana del quotidiano 'Repubblica'-. Bandiera è stato assessore all'Agricoltura in quota Forza Italia nel governo Musumeci dal novembre 2017 al gennaio 2021. E proprio in quella fase è scattata la promozione a dirigente. Un corto circuito che lo stesso assessore all'epoca motivò sostenendo che i risarcimenti dei danni per le vertenze tra i consorzi di bonifica e i dirigenti costavano "centinaia di migliaia di euro l'anno".