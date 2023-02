Terzo Polo, Calenda: Io e Renzi idee diverse su partito unico

"Io e Renzi abbiamo due idee diverse: io voglio fare il partito subito e Renzi lo vuole fare piu' tardi, dopo le Europee. Ma secondo me dopo le Europee non ci arriviamo, si deve fare prima. Io e Renzi non siamo amici, facciamo un percorso politico perche' condividiamo alcune cose. Non siamo mai stati amici, in politica non esistono gli amici. Ci sono due ruoli: Renzi ha fatto un passo indietro e mi ha dato la leadership, dunque quello che e' successo e' che io mi prendo la responsabilita' delle Politiche. Il partito si deve fare subito, a partire da marzo. Con la scrittura dei valori politici. Io non credo che dira' di no". Lo ha detto il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, a Tagada' su La7. (