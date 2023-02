Modica, piove al 5° piano: chiusa Rianimazione all'ospedale. Ma i nuovi locali?

Lo stato maggiore dell'Asp di Ragusa, con in testa il Commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo, ha partecipato al sopralluogo all'ospedale di Modica per verificare le infiltrazioni di acqua piovana al quinto piano dove c'è la Rianimazione. E' stata disposta la chiusura temporanea del reparto. La decisione si è resa necessaria a causa delle infiltrazioni d’acqua provocate dai recenti temporali, che hanno danneggiato il tetto del nosocomio, facendo venir meno le necessarie condizioni di sicurezza. I due pazienti ricoverati all’interno del reparto, sono stati trasferiti in Rianimazione all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Ora che l'emergenza (prevedibile) si è concretizzata, l'Asp si è messa in moto per eliminare le infiltrazioni d'acqua e per effettuare i collaudi nei nuovi locali al primo piano dell'ospedale dove sarà trasferita la Rianimazione. A quanto si apprende dagli ambienti ospedalieri modicani, i locali erano pronti da tempo e con un pò di attenzione in più si sarebbero potuti evitare i disagi tipici dell'emergenza.

E sempre in tema di attenzione alla salute dei cittadini e di rispetto per il lavoro di medici, infermieri e ausiliari dell'ospedale Maggiore "Nino Baglieri", vale la pena ricordare la vicenda della nuova Tac del pronto soccorso di cui si parla da anni ma che non si materializza mai.