Tennis femminile, serie A2: la matricola Cus Catania sfiora la promozione in A1

È tempo di bilanci in casa Cus Catania che ha visto la sua squadra femminile prendere parte da neopromossa, al campionato nazionale di Serie A2.

La “matricola” Cus Catania Tennis Team è stata la prima compagine della provincia di Catania a raggiungere questo risultato. L’obiettivo del team cusino, ampiamente centrato, era la permanenza nella categoria. Le ragazze allenate da Fabio Rizzo e da Alessio Di Mauro hanno sfiorato l’impresa mancando i playoff per la promozione in Serie A1 all’ultima giornata, persa in trasferta a Prato, una delle squadre più forti del girone.

«Siamo molto contenti del percorso che hanno fatto le ragazze quest’anno - dice il capitano Fabio Rizzo - perché dovevamo salvarci e abbiamo raggiunto questo traguardo già alla terza giornata. La più grande soddisfazione è stata quella d’aver preso parte al campionato unicamente con tenniste del nostro vivaio. Erano tutte alla prima esperienza in questo tipo di categoria; la prossima stagione parteciperanno con maggiore consapevolezza e con obiettivi differenti. Contiamo di fare ottime cose».

Nulla avviene per caso. La promozione e la permanenza in Serie A2 affondano le proprie radici in una visione a lungo termine, associata ad un grande lavoro in campo e non solo.

Nella foto: Miriana Tona, Giulia Paternò, Noemi La Cagnina, Sofia Licitra, Giuditta Beltrami e i maestri Fabio Rizzo - a sinistra - e Alessio Di Mauro - a destra