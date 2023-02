Il Presidente di Assoporti visita scali della Sicilia Orientale

Una delegazione dell’Associazione dei Porti Italiani con a capo il Presidente Rodolfo Giampieri si è recata presso i porti del Sistema Portuale della Sicilia Orientale per fare il punto con il collega Presidente Francesco Di Sarcina. Già a Catania per altro congresso, Giampieri ha prolungato la permanenza per vedere personalmente gli scali del Sistema.

“Sono molto lieto di aver accolta il Presidente di Assoporti con i suoi collaboratori presso le nostre strutture”, ha dichiarato il Presidente dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Francesco Di Sarcina. “Ritengo che l’attenzione nazionale per i nostri scali sia una nota rilevante, e mostri un rinnovato interesse per la Sicilia Orientale quale snodo dell’area Mediterranea. Noi stiamo lavorando intensamente su diversi progetti di sviluppo per rendere i nostri porti all’altezza delle sfide che il mercato ci propone. Oggi abbiamo ospitato un pubblico variegato e di rilevo e abbiamo avuto modo di presentare lo stato dell’arte del Sistema e la progettualità che abbiamo messo in campo, ha concluso Di Sarcina.