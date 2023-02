Lions, raccolta di occhiali usati a Milazzo, Scicli e Mazara del Vallo

Sabato 18 febbraio a Milazzo, al parco Corolla, presso la Galleria, a partire dalle ore 10.00 i soci del Lions Club inviteranno i cittadini a donare i loro occhiali usati perché vengano “riciclati” e donati alle aree più disagiate del pianeta.

Sempre il 18 febbraio, ma questa volta a Scicli, dalle ore 16.30 in piazza Italia i soci del Lions Club raccoglieranno gli occhiali usati in collaborazione con Randazzo Ottica Vista +. Con l’occasione i sarà la consegna di oltre 100 occhiali raccolti dal gruppo di Ragusa del CISOM, il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta.

Infine, domenica 19 febbraio, a partire dalle 16.30, a Mazara del Vallo l’appuntamento con i Lions e la loro raccolta di occhiali usati sarà in piazza Mokarta, dove l’artista locale Jerry Bianco realizzerà dal vivo un box decorato, che verrà in seguito posizionato dentro il palazzo comunale. Un flashmob realizzato dagli alunni della scuola di ginnastica artistica e ritmica Le farfalle – Asd di Mazara, animerà la piazza.

La raccolta occhiali usati è uno dei tanti service, dei tanti impegni di solidarietà verso gli altri che caratterizzano da anni i vari Lions Clubs italiani; con esso si invita la cittadinanza a donare gli occhiali che tutti noi abbiamo abbandonati nei cassetti e non usiamo più, affinché abbiano una “nuova vita”. Gli occhiali raccolti dai Lions nelle varie piazze d’Italia, vengono infatti convogliati tutti al Centro italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati di Chivasso, in Piemonte, perché siano ricondizionati, sistemati e poi spediti nelle aree più disagiate della Terra, per essere quindi distribuiti gratuitamente e così ridare la gioia di vedere a milioni di persone che non hanno i mezzi per poterne acquistare di nuovi. Il Centro di Chivasso è l’unico del genere attivo in Italia, uno dei tre in Europa, ed uno dei venti esistenti in tutto il mondo; esso è operativo da 20 anni al servizio di chi ha bisogno.