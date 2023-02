Vittoria, Scuderi: emergenza viabilità per buche nelle strade

“Dopo le violente piogge dei giorni scorsi, la questione buche, in città, ha assunto la dimensione di una vera e propria emergenza non più rinviabile. Non passa giorno senza che non si raccolga la segnalazione di un cittadino costretto a fare i conti con disagi non da poco dovuti, per l’appunto, alla presenza di minivoragini che compromettono la regolare circolazione veicolare. Ci chiediamo: ma fino a quando dovremo aspettare che questa Amministrazione comunale metta mano a un serio piano di pavimentazione stradale?”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, ricordando che le cattive condizioni della rete viaria sono tra le concause di incidenti che possono poi avere conseguenze molto serie. “Ecco perché ci saremmo aspettati dalla Giunta Aiello – continua Scuderi – maggiore attenzione, ecco perché ci saremmo attesi la predisposizione di misure specifiche. E, invece, a distanza di quasi un anno e mezzo dall’insediamento siamo ancora qua a sentire come ce la raccontano quando, invece, sarebbe necessario attuare interventi concreti. Non c’è manco una manutenzione straordinaria sistematica che si occupa di colmare d’asfalto le varie buche che, a causa degli acquazzoni, sono spuntate come se fosse una groviera. Insomma, la situazione è pessima ma questa Amministrazione non sembra intenzionata a fare nulla per cambiare tendenza. E non mi si venga a dire che non ci sono risorse economiche. Quando si parla dell’incolumità della cittadinanza è necessario individuare le soluzioni più adeguate al fine di sopperire a eventuali gap”.