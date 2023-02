Arrestati due fratelli a Rosolini, gli trovano coca, 'fumo' e hashish

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Noto hanno arrestato, a Rosolini, due fratelli di origine tunisina di 29 e 25 anni, entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione nella loro abitazione di via Pascoli, i militari hanno rinvenuto, complessivamente, circa 100 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, occultata all’interno del garage adiacente all’abitazione dei due giovani.

Espletate le formalità gli arrestati sono stati posti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Siracusa.