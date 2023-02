Catania, aveva droga e una pistola: i "Falchi" della Mobile arrestano 57enne

La Polizia di Catania ha tratto in arresto il 57nne D.L.G, poiché colto nella flagranza dei reati di detenzione di arma da fuoco clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I Falchi della Squadra Mobile – Sezione Criminalità Diffusa hanno operato nel rione San Cristoforo, dove hanno fermato per accertamenti , noto perché già gravato da precedenti di polizia per spaccio di droga e per ricettazione.

Durante il controllo, gli agenti hanno colto la reticenza dell’uomo alle domande postegli sulla sua effettiva dimora. Ciò ha spinto gli operatori della Squadra Mobile a effettuare ulteriori approfondimenti dai quali è emerso che D.L.G. aveva la disponibilità di un immobile di cui non aveva fatto menzione. Tanto è bastato per indurre i poliziotti a perquisire l'abitazione, con esito positivo. Sono stati rinvenuti e sequestrati una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta, modello 70, con matricola abrasa e fornita di caricatore con 6 cartucce, 47 bustine contenenti marijuana, del peso lordo di 58 grammi, 20 bustine di marijuana del peso lordo di 24 grammi, 37 involucri di cocaina del peso lordo di grammi 11,45, 5 involucri di crack del peso lordo di grammi 1,60 e 1 bustina di hashish del peso di 3 grammi.

Sono stati ritrovati anche strumenti utili alla pesatura e al confezionamento delle droghe in dosi. In ragione dell’arma clandestina e della quantità e qualità degli stupefacenti rinvenuti, peraltro già confezionati in dosi e pronti per essere ceduti, D.L.G. è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria.