Villa in fiamme a Palermo, disabile salvato da un soccorritore del 118

Un incendio è divampato questa mattina in una villetta in via Tommaso Natale a Palermo. Tre persone, tra cui un disabile, sono stati trasportati al pronto soccorso del Cervello in codice giallo. Il disabile è stato salvato da un operatore del 118 che ha sfidato le fiamme e lo ha portato via. Due anziani sono stati salvati dai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la villetta. Il fuoco forse appiccato da una cicca di sigaretta ha provocato danni ingenti.