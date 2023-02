Il ragazzo morto bruciato a Merì, la famiglia: "Non è stato un suicidio"

L'esame del telefonino, un I-Phone e' uno dei passaggi importanti dell'indagine per far luce sulla drammatica morte di Ayman Serti, il ragazzo di 16 anni trovato senza vita vicino in un parcheggio del campo sportivo di Meri', nel Messinese, con il corpo in parte divorato dalle fiamme. Il telefono e' stato trovato dai carabinieri accanto al cadavere insieme al giubbotto del giovane. Ieri pomeriggio il medico legale Letterio Visalli ha eseguito l'autopsia disposta dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto che indaga a tutto campo. La famiglia esclude il suicidio.

"Stiamo collaborando con le forze dell'ordine per fare luce su tutta la vicenda - afferma Giuseppe Coloppolino il legale nominato dalla famiglia - si sta cercando di sbloccare l'I-Phone individuato sul luogo del ritrovamento, appena ci sara' lo sblocco dell'apparecchiatura nomineremo un perito di parte, attualmente non e' opportuno anche perche' la procura finora sta facendo un lavoro straordinario". Il suicidio, aggiunge, e' una pista come tante altre che le forze dell'ordine stanno portando avanti. La sera prima la famiglia chiede al ragazzo di andare in pizzeria per ordinare tre pizze, il ragazzo va, ordina le pizze ma non tornera' piu' a casa, non so di eventuali messaggi ricevuti dal giovane", conclude il legale.