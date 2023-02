Catania, rubano auto con il satellitare: due arresti

Con l'aiuto di due chiavi modificate, alle prime luci dell'alba di venerdì scorso, due giovani hanno asportato un'autovettura parcheggiata all'interno di un centro commerciale di Messina. Ignari della presenza dell'antifurto satellitare installato a bordo dell'auto che ha permesso di monitorare gli spostamenti, i due giovani sono stati bloccati, dopo aver percorso l'autostrada A/18 Messina-Catania, alla Barriera San Gregorio, dove gli agenti della Polizia Stradale, a seguito della diramazione della nota di ricerca, si erano posizionati al fine di intercettarli. A bordo del veicolo si trovavano due uomini che venivano bloccati e perquisiti; venivano così rinvenute le due chiavi, di cui una ancora inserita nel quadro di accensione, chiaramente modificate ed utilizzate per l'apertura del mezzo. I due, entrambi privi di documenti, sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici, risultavano annoverare diversi precedenti penali. Uno di essi, in particolare, risultava sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno, per cui scattava l'arresto immediato. Entrambi gli individui, inoltre, venivano denunciati per il furto dell'autovettura che veniva affidata a un custode giudiziale, in attesa della restituzione all'avente diritto.