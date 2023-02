Floridia, è morta Paola Mollica: fu storica commerciante

E' morta a Floridia Paola Mollica. Aveva 85 anni ed in paese la conoscevano tutti per essere stata una delle commercianti storiche della città. Tra gli Anni'80 e gli inizi degli Anni '90, aveva gestito un supermercato in via Milano. E' stata sempre una donna attiva ed intraprendente ed ha lavorato fino a quando le sue forze glielo hanno permesso. A Floridia se ne va un pezzo di storia di altri tempi. I suoi funerali verranno celebrati domani , 19 febbraio, alle 11 nella Parrocchia di Santa Lucia in viale Vittorio Veneto a Floridia.