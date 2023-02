Il Palermo fa sognare il 'Barbera' per 75 minuti: poi il Frosinone agguanta l' 1 a 1

Il Palermo frena la corsa della capolista Frosinone che dopo sei vittorie consecutive non va oltre il pari al Barbera (1-1) al termine di una bella partita. I rosanero di Eugenio Corini continuano a evidenziare progressi e danno l'impressione di potere affrontare la seconda parte della stagione con uno spirito diverso.

Partita combattuta con le due squadre ben messe in campo che provano a pungersi reciprocamente tra i pochi spazi disponibili.

Meglio il Palermo in fase di impostazione, mentre i ciociari cercano di sfruttare le ripartenze. Al 38' i padroni di casa sbloccano il match con un eurogol di Valerio Verre che da prima di centrocampo vede Turati fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto. Il Frosinone prova a reagire subito e al 40' Caso dopo un paio di dribbling fa partire un destro che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa il Frosinone alza il baricentro: al 6' ci prova ancora Caso e anche questa volta palla alta. Al 9' ancora Frosinone in contropiede con Rohden che si inserisce centralmente, conclude di destro e trova la pronta respinta di Pigliacelli. Al 26' Di Mariano in contropiede ignora Brunori e va al tiro sbagliando la mira. Al 29' pareggia il Frosinone: punizione di Baez, respinta di Verre e la palla arriva a Boloca che con un diagonale al volo infila Pigliacelli.