Messina Denaro, medico di Campobello chiede di essere scarcerato

Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che ha avuto in cura il boss Matteo Messina Denaro nel corso della latitanza, finito in carcere per concorso in associazione mafiosa e falso ideologico, ha presentato istanza al tribunale del Riesame per ottenere la scarcerazione.

Tumbarello avrebbe assicurato al boss l'accesso alle cure per le patologie di cui soffriva e garantito la riservatezza che gli ha consentito di rimanere a Campobello di Mazara, nel trapanese.