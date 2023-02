Discarica abusiva sequestrata nel Cosentino

Una discarica abusiva a cielo aperto di rifiuti di vario genere è stata scoperta e sequestrata in località S.Mauro, nel Comune di Corigliano- Rossano, dalla Polizia locale della Provincia di Cosenza.

All'interno dell'area posta sotto sequestro, che comprende anche un capannone riconducibile alla medesima proprietà, sono trovate numerose carcasse di autoveicoli, parti di carrozzeria e tappezzeria, pneumatici fuori uso, materiale ferroso, plastica, vetro, residui di pittura provenienti da attività edilizia, materiale inerte, fusti di olio motore con evidenti rischi di inquinamento delle falde acquifer in assenza di impermeabilizzazione del terreno.

"Si tratta di un fenomeno odioso - ha detto la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro - che va combattuto con fermezza, a tutela dei nostri territori. Ringrazio il comandante Rosario Marano Marano e, suo tramite, tutti i nostri agenti che quotidianamente operano a salvaguardia dell'ecosistema locale e del paesaggio, non senza rischi anche per la propria incolumità personale".