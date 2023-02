Sud chiama Nord torna a Siracusa per la campagna di tesseramento

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, il deputato Davide Vasta nel corso di una conferenza stampa hanno illustrato gli obiettivi del movimento anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

“Ritorniamo a Siracusa per avviare la nostra campagna di tesseramento per organizzarci sul territorio e per illustrare gli obiettivi e le strategie del partito anche in vista delle prossime competizioni elettorali. Anche qui abbiamo avviato delle interlocuzioni con le forze alternative all’attuale amministrazione ed in particolare c’è un dialogo con il Pd nella persona del commissario provinciale Sen. Nicita e con il Movimento 5 stelle nella persona dell’On. Carlo Gilistro e intendiamo essere protagonisti con una nostra proposta credibile che possa esprimere al meglio le esigenze di Siracusa. Sud chiama nord è l’unico partito meridionale rappresentato anche nel parlamento nazionale e partendo dal risultato eccezionale raggiunto vogliamo proseguire per radicarci a livello locale e crescere. Siracusa ha bisogno di risposte concrete e noi vogliamo riuscire insieme con quanti condividono questo percorso, senza alcuna preclusione da parte nostra, a dare una progettualità concreta che possa vedere Siracusa tornare protagonista.”

“Con l’incontro di oggi a Siracusa, afferma il deputato Davide Vasta, diamo l’ufficialità dell’avvio della campagna di tesseramento in prosecuzione di un percorso che ci veda protagonisti del territorio. Il nostro impegno oggi, ha affermato, è orientato a rappresentare al meglio le istanze del territorio attraverso la nostra attività parlamentare. Sud chiama Nord anche in parlamento è pronto a combattere battaglie nell’interesse di tutto il territorio. Anche nell’ultima finanziaria, ha ricordato Vasta, abbiamo posto importanti questioni nell’interesse di tutte le province siciliane. Per Siracusa, ricorda Vasta, abbiamo ad esempio ottenuto grazie ad un nostro emendamento lo stanziamento di circa 5 milioni euro per il teatro, consentendo così di poter contare su risorse aggiuntive importanti. È la dimostrazione che siamo pronti a farci portavoce delle istanze dei cittadini e siamo pronti al dialogo e al confronto rispondendo concretamente a quanti ci hanno dato fiducia.”