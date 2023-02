Rifiuti, 'Officina Civica' solleva polemiche sui servizi del Ccr di Siracusa

Salvo Castagnino di 'Officina Civica' insieme a Carlo Busiello, non è tenero nè con l'amministrazione Italia, nè tantomento con la Tekra che gestisce, tra l'altro, il Centro comunale di raccolta dei rifiuti. Per Castagnino è inaccettabile l'attesa che i cittadini - contribuenti sono costretti a lunghe code per potere conferire i rifiuti. All'assessore all'Igiene urbana un siracusano ha segnalato di essersi messo in fila alle 13,30 per uscirne alle 16 nonostante ci fossero in attesa appena una decina di auto. Ma erano presenti solo due operatori.

“Le lascio immaginare i commenti delle persone in fila alcune delle quali dopo attese non indifferenti hanno rinunciato riportandosi i rifiuti indietro – ribadisce Castagnino – Abbiamo resistito solo gli anziani perché abbiamo tempo da perdere, ma neanche tanto. Io Le scrivo non per dirle cose che sa già bene meglio di me ma per un suggerimento che mi sembra costruttivo alla luce della chiusura del centro Arenaura. Realizzare a Targia una doppia postazione di pesatura: ciò sarebbe possibile con le stesse risorse che si utilizzavano per i due centri e con un vantaggio logistico per l’impresa che si troverebbe a gestire gli scarrabili in un solo sito scaricando agli utenti solo l’onere della logistica che per i residenti di alcune zone è già abbastanza oneroso”.