Col trattore finisce in un dirupo di 8 metri, da Ispica a Catania in elisoccorso

Un uomo di 63 anni di Ispica, che era alla guida di un trattore con un rimorchio che trasportava carote, ha perso il controllo del mezzo, sfondando le protezioni laterali della carreggiata e precipitando in un dirupo per 8 metri. E' accaduto nel pomeriggio, poco dopo le 16, alle porte di Ispica nel Ragusano. L'uomo e' stato soccorso dal personale dei vigili del fuoco e del 118 che poi lo hanno recuperato con una barella spinale e poi trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. I mezzi sono stati poi recuperati da una autogru del vigili del fuoco.