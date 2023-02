Catania, a casa una serra per coltivare marijuana: arrestato un 52enne

Agenti delle Volanti della Questura di Catania hanno arrestato un incensurato catanese di 52 anni per i reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando per via Stazzone, hanno avvertito l’inequivocabile odore della marijuana, proveniente da un caseggiato della zona: entrati nel palazzo, gli agenti ne hanno presto individuato la provenienza in un appartamento al 1° piano dove hanno identificato il 52enne. La successiva perquisizione domiciliare ha dato esito positivo: infatti, in un vano era stata approntata una serra per la coltivazione di marijuana che ospitava 9 piante della lunghezza di 90 centimetri ciascuna, 48 grammi di infiorescenze già essiccate e diverso materiale fertilizzante.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata per le successive analisi qualitative e quantitative. Sul posto è intervenuto anche personale del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica per i rilievi di rito. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.