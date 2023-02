Parigi, cala di due punti la popolarità di Macron

L'indice di popolarita' del presidente francese Emmanuel Macron e' sceso di due punti a febbraio ed e' al livello piu' basso in tre anni: lo rileva un sondaggio Ifop per il domenicale Le Journal du Dimanche, sondaggio secondo il quale solo il 32% dei francesi e' soddisfatto dall'azione del capo dell'Eliseo. Macron e' in difficolta' sul fronte interno per via della riforma delle pensioni da lui voluta e deve subire un clima politico e sociale ostile al governo e alla sua maggioranza. La sua popolarita' dunque e' tornata al livello piu' basso dal febbraio 2020, cioe' prima della pandemia. Per la cronaca, gli ultimi due presidenti francesi rieletti per un secondo mandato, otto mesi dopo la loro rielezione veleggiavano ben al di sopra dei livelli di Macron: il 48% dei francesi sosteneva Francois Mitterrand nel febbraio 1989, e il 57% era per Jacques Chirac nel febbraio 2003, grazie alla sua posizione nei confronti della guerra in Iraq.