Si ribalta con la propria auto: 27enne perde la vita ad Aragona

Un ventisettenne di Aragona, Raimondo Giglia, è deceduto questa notte in seguito a un incidente stradale avvenuto in viale Mediterraneo, nella zona industriale.

Viaggiava a bordo della sua Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata più volte fino a terminare la sua corsa fuori strada. Alcuni passanti hanno subito cercato di soccorrerlo ma viste le sue condizioni è stato subito chiamato il 118. Ma la corsa nel vicino ospedale non è servita a nulla. Il giovane è arrivato morto. I carabinieri della Compagnia di Canicattì stanno ricostruendo quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, Raimondo Giglia aveva trascorso la serata in discoteca per i festeggiamenti di carnevale. Poi a tarda sera stava facendo ritorno a casa, prendendo appunto dalla zona industriale, strada rettilinea e poco trafficata, soprattutto la notte. La comunità di Aragona questa mattina si è svegliata sconvolta dalla triste notizia. La Pro loco ha annullato gli eventi previsti per il carnevale e la locale squadra di calcio ha chiesto alle Lega di rinviare la partita in programma oggi. Il sindaco potrebbe proclamare il lutto cittadino.