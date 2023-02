Campobello, nel covo di Messina Denaro 212 dvd e una biblioteca

Matteo Messina Denaro, in Via CB 31, a Campobello di Mazara, dove è stato arrestato il 16 gennaio scorso, aveva una vera e propria passione per i film e i libri. I carabinieri del Ros nel soggiorno del Padrino hanno trovato 212 dvd ordinati vicino al televisore e 56 libri. Tra i film c'era: "La storia del Fascismo" ma anche "Uomini di parola", "Il marchese del grillo", "Attacco al potere", "Io sono leggenda", "L'immortale", ma anche film con tematiche più leggere e vicini al mondo dell'arte come "Frida". Tra i libri del boss c'era invece: da "La stanza numero 30" di Ilda Boccassini a "Le notti bianche" di Dostoevskij. C'era anche un vocabolario della lingua italiana "Lo zingarelli 2007" e poi ancora diversi libri di Bukowsky come "Hollywood, Hollywood", "Factotum" o "Quello che importa è grattarmi sotto le ascelle". Tra i titoli c'era anche "Senza un soldo a Parigi e a Londra di" di Orwell, poi ancora "I fiori del male di" Baudelaire, "L'altra Verità" di Alda Merini e "dalla potenza all'atto" di Aristotele.