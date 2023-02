Cade vicino al rifugio Sapienza sull'Etna, interviene Soccorso Alpino

I tecnici delle Stazioni Etna Nord ed Etna Sud del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nelle prime ore del pomeriggio di oggi per il recupero di una gitante infortunatasi nella zona del Rifugio Sapienza, sul versante sud dell'Etna. La donna, feritasi ad un ginocchio a causa di una violenta caduta a bordo di uno slittino e impossibilitata a muoversi per il colpo ricevuto, è stata raggiunta sul terreno innevato dalla squadre di soccorso del SASS, in collaborazione con i volontari dell'associazione Rangers d'Europa, e dopo essere stata immobilizzata, è stata trasportata mediante barella portantina fino al piazzale sottostante, per essere consegnata ai sanitari del 118 presenti sul posto con un'ambulanza.