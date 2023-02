Non è un bel Siracusa ma cala il tris alla Ionica: azzurri sempre a - 2 dalla vetta

Il gol arrivato al 5' con Belluso lasciava presagire a una partita a senso unico. Ma non è stato così per il Siracusa che ha dovuto faticare le proverbiali sette camice per avere ragione di una Jonica che fino all'ultimo ha giocato alla pari contro la vice capolista. Il Siracusa ha avuto dalla sua parte la concretezza. Già nel primo parziale avrebbe avuto la possibilità di chiudere il match, ma ha sciupato due azioni limpide per raddoppiare. La Ionica ha fatto prevalere la maggiore prestanza fisica, gli azzurri hanno dimostrato una migliore visione di gioco e più tecnica nel fraseggio. Gli ospiti hanno fatto di tutto per pareggiare nel secondo tempo, ma a gara oramai finita, sono arrivati il secondo ed il terzo gol per i padroni di casa con Belluso, autore della doppietta, mentre firma il tris Montagno in pieno recupero. I tre punti di questa domenica lasciano invariata la classifica del girone B di Eccellenza. Siracusa sempre a - 2 sulla capolista Nuova Igea Virtus, che sul campo della Virtus Ispica ha avuto gioco facile.

(Nella foto i calciatori azzurri ringraziano i tifosi della curva Anna)