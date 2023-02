Calcio, Frigintini cede in casa al Misterbianco ( 2 - 3 )

l Frigintini perde lo scontro (quasi) diretto con il Misterbianco e si complica la vita per il prosieguo della stagione. Adesso per i rossoblù pensare alla salvezza è un obbligo considerato che i punti di vantaggio nei confronti delle squadre direttamente interessate si sono ridotti drasticamente. La sconfitta contro gli etnei è arrivata in pieno recupero con due gol in due minuti (47’ e 48’) dopo che 30’ prima Sangiorgio aveva riportato avanti i rossoblù. Gara difficile, si diceva alla vigilia e così è stata per l’indisponibilità di Monopoli e Pianese che hanno privato la difesa di due elementi importanti (alla fine le assenze si sono fatte sentire enormemente). su un avversario e veniva espulso. In quel momento il punteggio era di 1-1 per il gol dello stesso Caccamo al 5’ e il pareggio della formazione ospite 19’ di Mirabella che approfittava di una indecisione collettiva di Ruffino, Pisana e Di Martino per siglare il gol del pareggio. Pochi gli spunti di cronaca nel primo tempo caratterizzato da continue proteste dei calciatori ospiti ai quali il direttore di gara non ha saputo mettere un freno. Frigintini, tuttavia, al di sotto delle proprie capacità tecniche e di squadra che non si è espressa sugli standard abituali e delle altre gare; finendo per fare il gioco degli ospiti, fatto di lanci lunghi a cercare il casuale inserimento di un proprio compagno per portare pericolo alla porta difesa dall’under Ruffino. Inizio secondo tempo in sordina e Misterbianco che ci prova al 7’ senza pericolo. Poi un'altra «doccia fredda» per i rossoblù con la doppia ammonizione di Pisana (17’) che fa rimanere la squadra in nove uomini. Nonostante ciò un minuto dopo Sangiorgio va via in verticale supera un avversario ed anche il portiere per realizzare il gol del 2-1. Al 23’ e al 27’ lo stesso attaccante rossoblù si ritrova nuovamente nella possibilità di aumentare il vantaggio, ma fallisce le facili occasioni. Al 42’ primo campanello d’allarme con il Misterbianco che colpisce la traversa. Buoncompagni tenta di fare rimanere sul terreno di gioco gli elementi più rappresentativi ma alla fine è costretto a richiamare Sangiorgio e Noukri perché hanno dato tutto quello che avevano e potevano dare come proprio contributo. Gli ultimi minuti sono quelli del pressing asfissiante del Misterbianco che riesce a trovare lo spiraglio per centrare la porta della formazione locale prima per il gol del pareggio e subito dopo per quello della vittoria. E un finale molto amaro per i rossoblù che almeno il pareggio lo avrebbero meritato.