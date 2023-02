Siracusa, Gruppo Formisano dice addio a Conad: i suoi supermercati a insegna Crai

Il gruppo imprenditoriale siracusano che fa capo a Michele Formisano, dice addio a Conad e cambia insegna. Lo ha scritto su facebook il gruppo, spiegando i motivi della scelta.

"Dopo tanti anni di Socio e negli ultimi come Consigliere d’Amministrazione di Conad Sicilia , il Gruppo Formisano che rappresento cambia rotta - scrive sul social - Quando si perdono i valori del territorio, il rispetto dei soci e depauperamento dei nostri sacrifici si ha solamente un unico obiettivo, continuare per gli stessi valori che ci hanno contraddistinto, garantendo l’attaccamento al territorio, quindi i dipendenti che ne fanno parte e tutta la filiera commerciale locale. Vogliamo rassicurare i nostri clienti che nei nostri supermercati del gruppoformisano, come sempre continueremo ad offrire la massima convenienza, la freschezza, il miglior assortimento e servizio come sempre fatto!

A breve comunicheremo l’insegna di prestigio nazionale con tantissime novità e promozioni".

Secondo quanto si apprende Formisano Group sarà un affiliato al gruppo Crai.