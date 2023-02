Franco Ruta e il “suo” Vicolo. Il ricordo a sette anni dalla scomparsa

A sette anni dalla sua prematura scomparsa, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio del 2016, ci sembra doveroso ricordare, ancora una volta, Franco Ruta, il “re del cioccolato di Modica”. Un uomo che ha dato lustro alla città grazie al suo modo di fare impresa e di saper veicolare messaggi positivi e visionari nello stesso tempo, attingendo dai valori del passato. Le formidabili intuizioni di Franco Ruta sono state trasmesse al figlio, Pierpaolo, che rappresenta la sesta generazione familiare alla guida della Dolceria Bonajuto e che continua la tradizione di persone “votate” al gusto, alla tradizione e all’innovazione. Tutto è nato nel 1880, a Modica, in una piccola insenatura, quasi una “ferita” nel tessuto urbano, dalla quale si guarda l’imponenza del Duomo di San Pietro. Un vicolo che dal 25 aprile del 2022 porta il nome di Franco Ruta. Un piccolo, grande traguardo per chi ha sollecitato l’iniziativa e per chi è riuscito a condurla in porto.

Nel “Vicolo Franco Ruta”, prima che un infarto lo portasse via verso altri mondi dove il suo cioccolato non era ancora conosciuto, “vegliava” un signorile custode – come scrive Fabio Picchi, creatore del Cibrèo, punto di riferimento per la cucina di tradizione toscana - di una “poetica fabbrica di cioccolato che sforna antichi e unici regali di cioccolata granulosa e piccante”.

E a proposito della intitolazione del vicolo,ci piace ricordare qui l’intervento dell’ex sindaco, Antonello Buscema, presidente dell’Associazione Franco Ruta. “Ringraziamo – ha detto Buscema - tutti coloro che hanno collaborato per questa intitolazione: l’istituzione prefettizia, l’Amministrazione comunale ed il sindaco, tutti i soci dell’Associazione, ed una in particolare, l’archeologa Annamaria Sammito che, come Franco, ci ha prematuramente lasciati e che con lui condivideva, oltre alla passione per Modica, la evidente dissonanza tra l’aspetto fisico (piccola e minuta Anna, lento e grave Franco) e la vulcanicità della loro mente”.

“E a chi chiedeva a Franco il segreto del suo successo, rispondeva che il non aver segreti era il suo punto di forza e che l’attenzione alla qualità era la sua stella polare. Chi ha un segreto rimane chiuso in se stesso, perché deve guardarsi da chi glielo vuole carpire. E siccome tutti i segreti esistono per essere scoperti, il successo che garantiscono è effimero. Non potrai mai essere agente di sviluppo; se invece il tuo successo si fonderà sul fatto di non avere segreti e dipenderà piuttosto dalla passione, dall’intelligenza e dalla laboriosità, esso sarà duraturo e si trasformerà in un formidabile agente di sviluppo per il tuo territorio. Il segreto è non avere segreti”.