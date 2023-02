Volley Modica, terza sconfitta di fila: 3 a zero ad Aversa e i play off diventano una chimera

Wow Green House Aversa 3

Avimecc Volley Modica 0

Parziali:25/16, 25/21, 25/16

Wow Green House Aversa: Marra 9, Argenta 8, Ricci 1, Lyutskanov 20, Pasquali 5,Pistolesi 1, Gasparini 11, Iannaccone, Fortunato (L1), n.e.:Pietronorio, Barretta, Diana, Di Meo (L2), Gatto. All. Paolo Falabella. Ass. Agostino Di Rauso.

Avimecc Volley Modica: Turlà 9, Raso 2, Capelli 14, Putini, Quagliozzi 6, Princi 2, Garofolo 1, Saragò 1, Petrone, Nastasi (L1), Aiello (L2), n.e: Chillemi, Firringieli.

Arbitri: Giuseppe De Simeis di Lecce e Stefano Chiriatti di Vibo Valentia

Terzo stop consecutivo per l'Avimecc Volley Modica che al “PalaJacazzi” di Aversa si arrende in tre set in appena 82' ai padroni di casa della Wow Green House. Una sconfitta che pregiudica forse in maniera definitiva il cammino verso la zona play off della formazione di Giancarlo D'Amico che ora deve iniziare per forza di cose a fare punti per evitare di complicarsi la vita.

Il sestetto biancoazzurro sbaglia l'approccio alla gara e dopo un inizio equilibrato che ha visto Capelli e compagni in scia dei loro avversari (8/7) sciogliersi come neve al sole. A metà della prima frazione, infatti, il sestetto di gara ha già preso le distanze (16/11) con i modicani che spengono subito la spina lasciando via libera al sestetto campano che prima prende il largo (21/12) e poi chiude facilmente il parziale con un facile 25/16 in 26'.

Al cambio di campo si aspetta la reazione modicana, che arriva parzialmente. Dopo una prima fase, dove i biancoazzurri riescono a mettere il muso avanti nel punteggio (7/8), la squadra di Falabella alza i ritmi e mette in difficoltà i modicani che subiscono un parziale di 4/9 e a meta del set si ritrovano sotto 16/12. Capelli (14 punti) prova a tenere a galla i suoi, che riescono a rientrare nel set riducendo il gap (21/20), ma un break di 4/1 dei padroni di casa permette loro di chiudere 25/21 il parziale e a portarsi sul 2 – 0 a loro favore in 30' di gioco.

Aversa sente che il successo pieno è a portata di mano e nel terzo set alza immediatamente il ritmo del gioco approfittando anche del momento di confusione dei modicani che sono subito costretti a inseguire (8/3). Modica con la mente non è più in campo e a metà frazione Aversa ha già doppiato il sestetto di D'Amico (16/8). per i padroni di casa è fin troppo facile penetrare nella difesa modicana e chiudono in 26' di gioco set e match con un eloquente 25/16 che non ammette repliche.

Per l'Avimecc Volley Modica è la terza sconfitta consecutiva e ora serve l'immediata reazione per conquistare punti e posizioni più tranquille di classifica.