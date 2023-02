Sant'Alfio, 9 escursionisti soccorsi tra la neve dell'Etna: 2 sono bambini

Un gruppo di escursionisti rimasti bloccati dalla neve è stato soccorso in contrada Magazzeni, nel comune di Sant'Alfio, in provincia di Catania. Si tratta di 7 adulti e 2 bambini, raggiunti e portati in sicurezza dagli uomini e dai mezzi dei vigili del fuoco. La chiamata d'emergenza inviata alla Soris, Sala operativa della Protezione civile siciliana, da parte della Protezione civile del Comune di Catania, è stata immediatamente inoltrata a tutti i soggetti competenti per poter organizzare il più celere intervento. Le operazioni di salvataggio si sono concluse alle 19. Gli escursionisti stanno bene.