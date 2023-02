Modica, l'Unitre gemellata con l'Università delle tre età di Catania

Al Teatro Garibaldi di Modica è stato celebrato il gemellaggio tra le sedi Unitre di Catania e di Modica. Un avvenimento che ha di fatto concretizzato una comune scelta prevista dai rispettivi programmi di attività, finalizzata alla reciproca collaborazione al servizio dell’Associazione e a favore degli associati. Dalla sede di Catania è arrivata una folta delegazione di dirigenti e di soci, guidata dal Presidente Uccio Barone, che è stata accolta dal presidente Enzo Cavallo insieme al consiglio direttivo e buona parte dei soci della sede locale. L’occasione si è resa utile per la presentazione dell’attività delle due sedi e per individuare le iniziative che vedranno insieme le rispettive delegazioni a partire dalla visita che la sede di Modica ricambierà alla sede di Catania ed alla partecipazione al festival regionale dei Cori Unitre di Sicilia per la cui realizzazione a Modica nei prossimi giorni sarà individuato il comitato organizzatore col diretto coinvolgimento di tutte le sedi dell’isola interessate a partecipare alla manifestazione giunta alla sua dodicesima edizione. Dopo gli interventi di rito e l’ufficializzazione del gemellaggio i presidenti, Barone e Cavallo, si sono scambiati le targhe riportanti la testimonianza dell’evento e gli impegni che da esso possono derivare. Sono quindi seguiti gli omaggi floreali della sede di Modica, alla Segretaria della sede di Catania, Alessia Facineroso e alla vice-presidente dell’Unitre di Modica Maria Pina Giurdanella. Per l’occasione, alla comitiva catanese, guidata dal presidente Uccio Barone, è stata offerta la possibilità di visitare i luoghi più significativi della città di Modica.