Il presidente Schifani ospite a Misterbianco: la Regione presente e attenta al governo locale

«Siamo felici di essere stati ospitati oggi a Misterbianco, una città che mostra tanta voglia di riscatto e che rappresenta un polo produttivo importante per la provincia di Catania. Siamo in giro per la Sicilia per testimoniare, sia con la presenza che con i fatti, l’assoluta vicinanza della Regione ai comuni e alle autonomie locali. Nella finanziaria approvata in tempi record abbiamo già inserito diverse misure, ma ci faremo ancora carico delle aspettative dei Comuni senza slogan, ma con soluzioni concrete su temi come rifiuti, infrastrutture, assunzioni nella pubblica amministrazione e welfare». Così il presidente della Regione Renato Schifani nel corso della sua visita istituzionale di oggi a Misterbianco, nel Catanese. Ad accoglierlo al Teatro comunale il sindaco Marco Corsaro, il presidente del consiglio comunale Lorenzo Ceglie e i componenti di giunta e consiglio comunale. Presente anche l’Assessore regionale all’Economia Marco Falcone.

«Con la sua presenza affettuosa e sentita, il Presidente Renato Schifani, ha dato ulteriore prova dell’attenzione sua e di tutto il governo regionale verso la nostra città. Le priorità di Misterbianco sono finalmente nell’agenda della Regione e questo ci rincuora perché la nostra amministrazione lavora affinché Misterbianco non sia più solo appendice di Catania, ma modello di crescita e di buongoverno per tutta la provincia e oltre». Così il primo cittadino Marco Corsaro ringraziando il presidente Schifani dinanzi ad una platea composta anche da giovani, associazioni e i principali imprenditori del territorio misterbianchese.

NELLA FOTO, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro e il presidente Renato Schifani