Omicidio del 75enne a Cosenza, donna si consegna e confessa

Si e' costituita ai carabinieri Tiziana Mirabelli, la 46enne che ha ucciso nella sua abitazione il 75enne Rocco Gioffre' in via Monte Grappa a Cosenza. La donna si e' presentata in caserma attorno all'ora di pranzo di oggi e sta raccontando agli inquirenti quanto accaduto. Ha confessato di aver ucciso l'uomo con un coltello da cucina al culmine dell'ennesima lite. L'uomo l'avrebbe aggredita. I carabinieri, guidati dal maggiore Antonio Quarta, stanno ascoltando la donna da alcune ore. Le indagini sono condotte dal pm Maria Luigia D'Andrea e coordinate dal procuratore Mario Spagnuolo.

I carabinieri della Compagnia di Cosenza, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di Tiziana Mirabelli. La 46enne ha raccontato oggi ai carabinieri di aver ucciso nella sua abitazione Rocco Gioffre' in via Monte Grappa a Cosenza. I carabinieri, guidati dal maggiore Antonio Quarta, hanno eseguito il fermo emesso dal pm Maria Luigia D'Andrea. L'omicidio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi ma la 46enne lo ha confessato oggi. La donna e' stata portata nel carcere di Castrovillari.