Il Catania non conosce avversari, sul campo di Locri cala il poker ai padroni di casa

Ad una squadra come il Catania non si può regalare un uomo. E quando il Locri è rimasto in dieci uomini è arrivata la goleada dalle capolista. La prima della classe davanti a duemila spettatori ha dimostrato di essere una grande squadra, forte in ogni reparto e con un tasso tecnico superiore a tutte le avversarie del girone. Il Catania cala il poker ai padroni di casa e continua la sua marcia inesorabile verso la promozione.

Sugli spalti a vincere è stato il numeroso pubblico presente con tifosi al seguito arrivati da Catania per quella che è stata una vera e propria festa dello sport. Il Locri di Renato Mancini (oggi squalificato) esce a testa altissima dal confronto con la capolista del girone I al termine di un match in cui a prevalere è stata la differenza di tasso tecnico tra le due squadre.

Pronti via e gli etnei passano con Marco Chiarella, il cui tap-in vincente non lascia scampo a Iannì. La reazione del Locri è tutta nel destro a giro di Farina, che fischia alla sinistra del palo di Bethers. I siciliani non mollano e intorno alla mezz’ora raddoppiano con De Luca su assist perfetto di capitan Lodi.

Nella ripresa i padroni di casa restano in dieci dopo l’espulsione di Mbaye e il Catania cala il tris con Sarao sugli sviluppi di un corner battuto da Lodi, prima del definito poker realizzato in fotocopia da Rapisarda. Nonostante il ko interno il Locri conserva il secondo posto in classifica mentre il Catania aspetta solo il conforto della matematica per festeggiare la promozione in C.